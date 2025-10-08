Новые критерии для импорта товаров физлицами из стран ЕАЭС

Обсуждение проекта приказа продлится до 20 октября на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов разработало и вынесло на обсуждение проект приказа «Об утверждении Критериев отнесения товаров, в том числе подакцизных, к импортируемым физическими лицами в целях предпринимательской деятельности на территорию РК с территории государств-членов Евразийского экономического союза, а также правил корректировки размера облагаемого импорта товаров на территорию РК с территории государств-членов Евразийского экономического союза». В целях реализации Налогового кодекса вводятся критерии для утверждения товаров, ввозимых физическими лицами с территории ЕАЭС в целях предпринимательской деятельности, а также определения Правил корректировки размера облагаемого импорта, передает Uchet.kz.

Ожидаемым результатом Проекта является повышение прозрачности и контроля в системе органов государственных доходов, что позволит снизить уровень теневой экономики, обеспечит эффективное регулирование товарооборота между странами-участников Евразийского экономического союза, которое направлено на недопущение потери бюджета вследствие занижения стоимости импортируемых товаров, а также обеспечение равных конкурентных условий для добросовестных предпринимателей и производителей и прозрачности взаимной торговли со странами-участниками Евразийского экономического союза.