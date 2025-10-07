Казахстанцы смогут оплачивать по QR с криптовалютных счетов

Решение Bybit Pay анонсировали на Международном форуме Digital Bridge 2025.

Ранее криптобиржа официально подала заявку в Национальный банк Казахстана на участие в специальном регулируемом режиме — «песочнице». Новая технология призвана упростить использование криптовалют в повседневной жизни. Пользователю достаточно отсканировать QR-код продавца через приложение Bybit, после чего платеж списывается с его криптовалютного счета. Для продавца процесс остается неизменным: он получает оплату в тенге благодаря автоматической конвертации через местных лицензированных партнеров.

«Преимущество в том, что не нужно делать дополнительную конвертацию, можно напрямую оплачивать, используя существующие криптоактивы. Это удобно, поскольку комиссия будет ниже, чем при самостоятельной конвертации криптовалюты в тенге и последующей оплате традиционными платежными системами. Мы лицензированная компания на территории Казахстана, и все наши активы защищены на том уровне безопасности, которые требуются в нашей индустрии. Мы используем такие методы, как двухфакторная аутентификация, использование Face ID и сканер отпечатка пальца», — говорит Мазурка Зенг, глава фиатной и платежной команды Bybit.

Она добавила, что запуск оплаты через QR-коды от Bybit в Казахстане тесно связан с национальной инициативой и будет реализован в рамках «песочницы» Нацбанка РК совместно с Национальной платежной корпорацией. Полноценная работа Bybit Pay в Казахстане стартует после того, как Нацбанк запустит возможность оплаты с помощью национального QR. После запуска сервисом смогут воспользоваться все зарегистрированные пользователи приложения Bybit без ограничений. Кроме того, им будут доступны кешбэки 2-10%.

Bybit Pay уже работает в Бразилии, Аргентине, Вьетнаме, Филиппинах. В ближайшее время планируется запуск в Мексике и Перу. Пользователи из Казахстана после запуска смогут использовать приложение для оплаты не только внутри страны, но и в других странах, где доступна эта технология.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.