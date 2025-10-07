В казахстанских школах открываются профильные классы

В Год рабочих профессий в организациях среднего образования создается 1000 профильных классов, планируется охватить свыше 31 000 учащихся.

В 2025-2026 учебном году в Казахстане открываются профильные классы по следующим направлениям: техническое и инженерное, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и экология, транспорт и логистика, сфера обслуживания, творчество и культура, медицина и социальное обслуживание.

Профильные классы в казахстанских школах ориентированы на учащихся 9–11-х классов и функционируют в формате, направленном на выявление дефицита кадров в рабочих профессиях и других отраслях региона. Целью является подготовка школьников к соответствующим специальностям. В этот процесс активно вовлечены региональные вузы, колледжи и работодатели. Направление профильных классов можно менять дважды в течение учебного года.

Также усиливается работа профориентационной службы, которая обеспечит полный охват учащихся профессиональной диагностикой. Инициатива направлена на раннюю профориентацию, формирование интереса к техническому и профессиональному обучению и повышение его престижа.

