AFSA впервые принял платеж по регуляторным сборам в стейблкойнах

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг сообщил о достижении важного этапа в реализации пилотного проекта — впервые регуляторный сбор был уплачен в стейблкойнах, привязанных к доллару (USDT). Проект предоставляет участникам МФЦА, а также заявителям, намеревающимся подать заявления на лицензирование или регистрацию в МФЦА, возможность уплачивать регуляторные сборы в стейблкойнах, привязанных к доллару.

Компания SkyBridge Digital Finance Ltd., лицензированный поставщик услуг цифровых активов и участник регуляторной песочницы МФЦА (FinTech Lab), стала первой организацией, оплатившей регуляторный сбор в стейблкойнах в рамках этого пилотного проекта.

Пилот, запущенный во время Astana Finance Days 2025, предлагает новый способ расчетов и расширяет возможности оплаты регуляторных сборов для участников экосистемы МФЦА. Это первое в регионе регуляторное решение такого рода, которое подчеркивает стремление Казахстана укрепить роль МФЦА как регионального хаба цифровых финансов и инноваций с учетом глобальных тенденций по использованию стейблкойнов.

Компания Bybit Limited, первый подписант многостороннего меморандума о взаимопонимании (MMoU) с AFSA, выступила в роли провайдера, обеспечив проведение первого платежа регуляторных сборов в пользу AFSA в стейблкойнах. С этого момента участники МФЦА и заявители, намеревающиеся получить лицензию или зарегистрировать компанию в МФЦА, смогут оплачивать регуляторные сборы в AFSA в стейблкойнах через верифицированных провайдеров. Список провайдеров будет опубликован на сайте AFSA.

Согласно действующему регламенту этой инициативы, лицензированные AFSA провайдеры услуг цифровых активов, обладающие одновременно лицензиями на управление платформой цифровых активов (биржей цифровых активов) и на предоставление платежных услуг с использованием цифровых активов, могут присоединиться к проекту в качестве провайдеров. Они выступают агентами плательщиков: принимают платежи в стейблкойнах и переводят эквивалент в фиатной валюте на банковский счет AFSA.

«Принятие первого регуляторного сбора в стейблкойнах — это значимое достижение на пути к построению финансовой экосистемы будущего. Этот шаг отражает стремление AFSA внедрять инновационные решения и создавать надежные, прозрачные и гибкие регуляторные механизмы, соответствующие динамике глобальных изменений», — сказала генеральный директор AFSA Евгения Богданова.

«Для нашей команды — большая честь участвовать в событии, которое формирует будущее мировой финансовой системы. Оплата регуляторного сбора в USDT стала историческим прецедентом — столь же значимым, как первый платеж с использованием карты с магнитной полосой. Этот шаг делает финансовые услуги доступнее и способствует включению в экономику тех, кто ранее был лишен банковских инструментов», — сказал Есенгельды Рахимбеков, старший исполнительный директор SkyBridge Digital Finance Ltd.

Сектор стейблкойнов продолжает играть все более значимую роль в глобальной финансовой системе. По данным CoinMarketCap1, в сентябре 2025 года совокупная рыночная капитализация стейблкойнов достигла исторического максимума — 307,6 миллиарда долларов, при этом основная часть торгов приходится на стейблкойны, обеспеченные фиатной валютой.

