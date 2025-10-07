Села Туркестанской области подключили к интернету

В селе Костерек Отырарского района установлена и запущена в эксплуатацию современная станция спутниковой системы OneWeb.

Она позволяет раздавать общедоступный Wi-Fi интернет в рамках национального проекта «Доступный интернет». В ноябре в населенном пункте будет запущена базовая станция связи за счет средств частного инвестора. Благодаря этой станции связи жители села будут обеспечены полноценной доступной связью, передает Kazpravda.kz.

Костерек — не единственный населенный пункт, в котором обещают решить вопрос доступа к всемирной паутине и обеспечить устойчивую связь.

«В селах Булак, Актас, Дарбаза города Арыс и Угем Казыгуртского района, Тартогай Келесского района, Иирсу Тюлкубасского района, Куйган Шардаринского района и Костерек Отырарского района, где связь отсутствует или очень низкий сигнал, установлена современная спутниковая система OneWeb и жителям предоставлен общедоступный Wi-Fi интернет», — сообщил представитель АО «Jusan Mobile».

