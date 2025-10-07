Следите за новостями

    Села Туркестанской области подключили к интернету

    В селе Костерек Отырарского района установлена и запущена в эксплуатацию современная станция спутниковой системы OneWeb.

    7 октября 2025 07:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Интернет, Регионы

    Она позволяет раздавать общедоступный Wi-Fi интернет в рамках национального проекта «Доступный интернет». В ноябре в населенном пункте будет запущена базовая станция связи за счет средств частного инвестора. Благодаря этой станции связи жители села будут обеспечены полноценной доступной связью, передает Kazpravda.kz.

    Костерек — не единственный населенный пункт, в котором обещают решить вопрос доступа к всемирной паутине и обеспечить устойчивую связь.

    «В селах Булак, Актас, Дарбаза города Арыс и Угем Казыгуртского района, Тартогай Келесского района, Иирсу Тюлкубасского района, Куйган Шардаринского района и Костерек Отырарского района, где связь отсутствует или очень низкий сигнал, установлена современная спутниковая система OneWeb и жителям предоставлен общедоступный Wi-Fi интернет», — сообщил представитель АО «Jusan Mobile».

    Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.

