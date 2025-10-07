8 из 10 транзакций в Казахстане совершается с помощью карт и QR-кодов

Национальный Банк РК представил аналитический обзор результатов развития рынка платежных услуг по итогам I полугодия 2025 года.

По итогам анализа отмечается несколько ключевых трендов.

Продолжается рост операций, проведенных через платежные системы Национального Банка. Количество транзакций, проведенных через национальные платежные системы, увеличилось на 34,3%, объем — на 9,2% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В среднем за один операционный день через платежные системы Нацбанка проводилось операций на сумму 6,3 трлн тенге.

На рынке платежных карточек и электронных банковских услуг наблюдается устойчивый рост спроса со стороны населения по использованию интернета и мобильного банкинга, в особенности — оплаты товаров и услуг через QR-код. 8 из 10 транзакций проводилось с использованием указанных онлайн сервисов банков.

Системы международных денежных переводов остаются востребованным способом для отправки населением переводов за рубеж и получения денег из-за рубежа. Наблюдается увеличение средней суммы перевода, отправленного за рубеж и полученного из-за рубежа на 12% и на 25% соответственно (за последние три года).

Платежные организации расширяют свою инфраструктуру, предоставляя платежные услуги в дополнение к банковским сервисам. За I полугодие 2025 года оборот через сервисы платежных организаций составил 4,6 трлн тенге.

Сервис удаленной идентификации на финансовом рынке (ЦОИД) выступает важным механизмом, обеспечивающим идентификацию клиентов при оказании дистанционных услуг финансовыми организациями. За I полугодие через ЦОИД проведено 23,5 млн операций биометрической идентификации.

Антифрод-центр, запущенный в июле 2024 года, показал свою востребованность, позволив финансовым организациям своевременно заблокировать мошеннические операции на сумму более 2,5 млрд тенге.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.