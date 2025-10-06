Глава Минэнерго обсудил с представителями ОАЭ мегапроект ветроэлектростанции на 1 ГВт

На Kazakhstan Energy Week 2025 министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел переговоры с главным исполнительным директором Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) Мохаммедом Джамиль Аль Рамахи.

Министр поблагодарил руководителя Masdar за участие в форуме и подчеркнул, что компания является для Казахстана стратегическим партнером в сфере развития возобновляемых источников энергии.

Особое внимание на встрече было уделено реализации одного из крупнейших проектов в сфере ВИЭ — строительству ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Ерлан Аккенженов отметил, что Минэнерго оказывает всестороннюю поддержку этому проекту.

«Мы придаем сотрудничеству с Masdar приоритетное значение. Подписание межправительственного соглашения и его последующая ратификация четко показывают нашу готовность обеспечить проекту максимально быстрый старт и стабильную работу. Правительство выполнило свои обязательства по созданию надежной правовой базы, и мы будем оказывать все необходимое содействие на местах, чтобы запуск станции произошел в намеченные сроки», — заявил Ерлан Аккенженов.

Также министр энергетики провел двустороннюю встречу с Генеральным директором IRENA Франческо Ла Камера. Стороны обсудили сотрудничество в трех ключевых направлениях: внедрение систем накопления энергии, развитие зеленого водорода и региональную кооперацию в рамках инициативы APRECA. Министр отметил, что Казахстан активно работает над созданием условий для масштабной интеграции ВИЭ и видит большой потенциал для взаимодействия с IRENA.