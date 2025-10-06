Следите за новостями

    Новая цифровая платформа e-Sport: спортсмены, соревнования и спортобъекты на одном портале

    В пилотном режиме уже запущены модули электронного паспорта спортсмена, тренера и судьи, календаря мероприятий и реестра спортивных сооружений.

    6 октября 2025 18:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Культура

    Министерство туризма и спорта РК ведет работу по запуску информационной системы «Цифровая платформа физической культуры и спорта» (e-Sport). Платформа станет единым информационным порталом о спортсменах, соревнованиях и спортплощадках, сообщает пресс-служба ведомства.

    Ее основные задачи:

    — формирование единой базы данных спортсменов, тренеров, судей и методистов;
    — электронное подтверждение спортивной квалификации и членства в спортивных организациях;
    — ведение электронного календаря спортивно-массовых мероприятий;
    — создание реестра спортивных объектов;
    — перевод государственных услуг в проактивный цифровой формат.

    В пилотном режиме запущены модули электронного паспорта спортсмена, тренера и судьи, календаря мероприятий и реестра спортивных сооружений. Совместно со спортивными федерациями и акиматами проводится наполнение системы и тестирование ее функционала. Сегодня платформ включает 83 федерации и 50 организаций.

    При этом порядок присвоения спортивных званий остается неизменным и регулируется Правилами, утвержденными Приказом от 29 июля 2014 года № 300. Этот документ подтверждает действительность звания и служит основанием для восстановления удостоверения в случае его утраты. В случае утраты удостоверение подлежит восстановлению — для этого необходимо направить письменное обращение в Комитет по делам спорта и физической культуры.

