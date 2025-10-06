Новая цифровая платформа e-Sport: спортсмены, соревнования и спортобъекты на одном портале
В пилотном режиме уже запущены модули электронного паспорта спортсмена, тренера и судьи, календаря мероприятий и реестра спортивных сооружений.
Министерство туризма и спорта РК ведет работу по запуску информационной системы «Цифровая платформа физической культуры и спорта» (e-Sport). Платформа станет единым информационным порталом о спортсменах, соревнованиях и спортплощадках, сообщает пресс-служба ведомства.
Ее основные задачи:
— формирование единой базы данных спортсменов, тренеров, судей и методистов;
— электронное подтверждение спортивной квалификации и членства в спортивных организациях;
— ведение электронного календаря спортивно-массовых мероприятий;
— создание реестра спортивных объектов;
— перевод государственных услуг в проактивный цифровой формат.
В пилотном режиме запущены модули электронного паспорта спортсмена, тренера и судьи, календаря мероприятий и реестра спортивных сооружений. Совместно со спортивными федерациями и акиматами проводится наполнение системы и тестирование ее функционала. Сегодня платформ включает 83 федерации и 50 организаций.
При этом порядок присвоения спортивных званий остается неизменным и регулируется Правилами, утвержденными Приказом от 29 июля 2014 года № 300. Этот документ подтверждает действительность звания и служит основанием для восстановления удостоверения в случае его утраты. В случае утраты удостоверение подлежит восстановлению — для этого необходимо направить письменное обращение в Комитет по делам спорта и физической культуры.