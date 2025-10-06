Қазақстанда балалардың тамақтануы мен физикалық белсенділігіне арналған жаңа веб-сайт ашылады
Мектептегі тамақтану тек қанағаттанарлық емес, балалардың денсаулығы мен дамуына пайдалы болуы керек.
Осы мақсатта балалардың тамақтануын бағалаудың жаңа құралдары енгізілді: жеуге жарамсыздық индексі, онлайн тамақтану калькуляторы. Мәселен, онлайн-калькулятордың көмегімен ақуыздар, майлар, көмірсулар мен дәрумендерді қоса алғанда, мектеп мәзірінің калория мөлшері мен құрамын автоматты түрде есептеуге болады. Бұл қызмет тегін. Оны мектептер, балалар және олардың ата-аналары пайдалана алады. Бұл туралы ОКҚ алаңында өткен дөңгелек үстел барысында Қазақ тағамтану академиясының вице-президенті Ақкүміс Салханова мәлімдеді.
Спикер жаңа Balaman.kz веб-сайты іске қосуға дайындалып жатқанын атап өтті. Бұл — балалардың дұрыс тамақтануы мен физикалық белсенділігі туралы толық ресурс.
«Сайтта нормативтік құжаттар мен тамақтану бойынша ұсыныстар, мектеп мәзірінің калькуляторы, ата-аналарға, мұғалімдерге және мектеп оқушыларына арналған пайдалы материалдар, оқыту бейнероликтері мен интерактивті құралдар, сондай-ақ үйде және мектепте салауатты әдеттерді қалыптастыру бойынша кеңестер қолжетімді болады. Бұл цифрлық құралдарды Қазақ тағамтану академиясы Денсаулық сақтау министрлігі және Оқу-ағарту министрлігімен бірлесіп ЮНИСЕФ қолдауымен әзірледі», — деді Қазақ тағамтану академиясының вице-президенті.
Спикердің айтуынша, елдегі 6-9 жас аралығындағы әрбір бесінші баланың дерлік артық салмағы немесе семіздігі бар. 2035 жылға қарай артық салмағы бар балалар мен жасөспірімдер саны 1,9 млн-нан асуы мүмкін, ал Дүниежүзілік семіздік федерациясының болжамы бойынша артық салмақ Қазақстанның ЖІӨ-н жыл сайын 2-2,5%-ға төмендетуі мүмкін. Жаңартылған стандартқа сәйкес, балалардың жасы мен қажеттіліктерін ескере отырып, мектептердегі тамақтану теңгерімді болады. Тамақтың түр-түрі ұсынылады. Көкөністер, жемістер, сүт өнімдері мен бұршақ дақылдарының саны артады. Тұз, қант және қаныққан майдың мөлшері қатаң бақыланады.