Новый веб-сайт о питании и физической активности детей запустят в Казахстане

Школьное питание должно быть не просто сытным, а полезным для здоровья и развития детей. С этой целью внедрены новые инструменты оценки питания детей: индекс несъедаемости, онлайн-калькулятор питания. Так, с помощью онлайн-калькулятора можно автоматически рассчитать калорийность и состав школьного меню, включая белки, жиры, углеводы и витамины. Сервис доступен для бесплатного пользования. Его могут использовать школы, дети и их родители. Об этом сообщила вице-президент Казахской академии питания Аккумис Салханова.

Спикер отметила, что готовится к запуску новый веб-сайт Balaman.kz. Это полноценный ресурс о здоровом питании и физической активности детей: «На сайте будут доступны нормативные документы и рекомендации по питанию, калькулятор школьного меню, полезные материалы для родителей, учителей и школьников, обучающие видеоролики и интерактивные инструменты, а также советы по формированию здоровых привычек дома и в школе. Эти цифровые инструменты разработаны Казахской академией питания совместно с министерством здравоохранения и министерством просвещения при поддержке ЮНИСЕФ».

По словам спикера, почти каждый пятый ребенок в возрасте 6–9 лет в стране имеет избыточный вес или ожирение. К 2035 году число детей и подростков с лишним весом может превысить 1,9 млн. А по прогнозам Всемирной федерации ожирения избыточный вес может снижать ВВП Казахстана на 2–2,5% ежегодно.

Согласно обновленному стандарту, питание в школах станет сбалансированным, с учетом возраста и потребностей детей. Рацион будет более разнообразным. Увеличится количество овощей, фруктов, молочных продуктов и бобовых. Будет строго контролироваться количество соли, сахара и насыщенных жиров.