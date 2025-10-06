Следите за новостями

    АФМ накрыло 17 майнинг-ферм с ущербом в 1,3 млрд тенге

    Агентство по финансовому мониторингу отчиталось о системной работе по противодействию незаконному майнингу цифровых активов.

    6 октября 2025 17:00, Profit.kz
    С начала 2024 года зарегистрировано 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге. В ведомстве уточняют, что наиболее часто нелегальные фермы были выявлены в Астане — 6, Шымкенте и Костанае — по 3. В рамках этих дел арестованы и конфискованы в цифровых активах 642 тысячи долларов, передает Zakon.kz.

    «Часть нелегальных майнинговых ферм осуществляли свою деятельность путем кражи электроэнергии (5 ферм), объем которой сопоставим с потреблением крупного города. Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами», — пояснили в АФМ РК.

    В результате незаконного потребления электроэнергии ресурсы не направляются на реализацию реальных бизнес-проектов, развитие промышленности и обеспечение социальных объектов.

    В Агентстве напомнили: «Майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств».

    В очередной раз специалисты уточняют, что незаконный майнинг влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении.

