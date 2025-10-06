Иностранные СМИ ознакомились с опытом оказания госуслуг в Казахстане

В рамках международного форума Digital Bridge 2025 Государственная корпорация «Правительство для граждан» организовала пресс-тур для журналистов из ближнего и дальнего зарубежья.

В Центре обслуживания населения в Астане гости изучили опыт Казахстана в сфере предоставления государственных услуг и оценили внедряемые цифровые решения. В Государственной корпорации «Правительство для граждан» подробно рассказали гостям о работе отдела обслуживания и представили современные решения, внедряемые для удобства граждан.

Журналистам продемонстрировали мобильное приложение «ЦОН» и процессы оказания госуслуг по принципу «одного окна». Зарубежные гости отметили высокий уровень автоматизации, удобство интерфейсов и скорость получения услуг.

«Сегодня свыше 90% государственных услуг доступно в электронном формате. Это значимый результат цифровой трансформации, подтверждающий эффективность предпринимаемых шагов и устойчивое развитие цифровизации в Казахстане. Мы и дальше будем внедрять инновационные решения и улучшать процессы, чтобы услуги соответствовали современным требованиям и ожиданиям граждан», — подчеркнул Арман Кенжегалиев, председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан».

Не меньший интерес вызвали инновационные сервисы мобильного приложения: видеозвонки для получения консультаций, онлайн-калькулятор социальных выплат, проверка истории автомобиля и оформление договора купли-продажи транспорта прямо со смартфона.

Особое внимание привлекли терминалы документирования, с помощью которых граждане могут за несколько минут оформить заявку на паспорт или удостоверение личности. Также делегации представили зону самообслуживания, оснащенную компьютерами с доступом в интернет. Здесь граждане, не имеющие специального оборудования, могут самостоятельно получить услуги в электронном формате без участия сотрудников Госкорпорации.

По итогам визита зарубежные СМИ высоко оценили организацию работы ЦОН и подчеркнули, что опыт Казахстана может стать примером для других стран в области цифровизации государственных услуг.

Пресс-тур прошел в рамках освещения международного технологического форума Digital Bridge 2025. Участие в нем приняли журналисты из Южной Кореи, Таиланда, Китая, Малайзии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Беларуси.