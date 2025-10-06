Digital Bridge 2025: как преобразовать экономику Казахстана в устойчивую AI-экосистему?

Важно не перегнуть палку с кодексами и законами — нужна поддержка предпринимательства и баланса, чтобы бизнес не «пережимали» нормы.

На международном технологическом форуме Digital Bridge 2025 состоялась панельная сессия «Стратегии цифровизации: как правительства и бизнес формируют будущее с помощью ИИ». Дискуссию модерировал Олаф Дж. Грот — основатель и CEO Cambrian Futures, профессор бизнес-школы Haas Калифорнийского университета в Беркли. В обсуждении участвовали: Тимур Турлов (CEO Freedom Holding Corp.), Кай-Фу Ли (CEO Sinovation Ventures и 01.ai), Багдат Мусин (Председатель Правления АО «Казахтелеком»), Михаил Ломтадзе (сооснователь и председатель правления Kaspi.kz), Михаил Герчук (CEO Telecom Power International Holding), Абдулла Ахмед Аль-Мандус (Президент Всемирной метеорологической организации).

Главный вопрос: что нужно для устойчивой AI-экосистемы в Казахстане?

Багдат Мусин, отвечая на вопрос о шагах для трансформации экономики в устойчивую AI-экосистему, подчеркнул, что ИИ — это система, логичное продолжение цифровой экосистемы, но с особыми требованиями к инфраструктуре и данным: «В цифровой экосистеме базовыми элементами были таланты, венчурные инвестиции и инновационная среда. Для ускорения AI-трансформации нужны еще два критичных компонента — AI-инфраструктура (достаточные вычисления на топовых чипах) и доступ к данным. Стартапам необходимо предоставить обезличенные данные через OpenAPI, а государству — ускорить решения в этой части».

Он отметил запуск двух суперкомпьютеров, Министерством и «Казахтелекомом», как основы национальной AI-инфраструктуры: «Мы первые в регионе, у кого не один, а два суперкомпьютера. Это прямое подспорье для стартап-индустрии и трансформации традиционных компаний — ресурсы можно использовать в облаке и в формате shared».

Мусин также сделал акцент на доверии: «Важно не перегнуть палку с кодексами и законами. Нужна поддержка предпринимательства и баланса, чтобы бизнес не „пережимали“ нормы, а он, в свою очередь, был ответственным и оправдывал доверие».

Риски и сценарии развития ИИ

Кай-Фу Ли, один из ключевых мировых экспертов в области ИИ, затронул вопросы безопасности и лидерства: «Мы столкнулись с риском, когда владельцы ИИ-платформ находятся под колоссальным давлением конкуренции и из-за жадности могут откладывать вопросы безопасности. Это создает почву для моделей, потенциально способных причинять вред. Нужны механизмы ответственности и правоприменения, чтобы лидеры компаний несли ответственность за последствия».

Он озвучил три сценария на горизонте 20 лет:

— Негативный — гипермощные модели в руках безответственных игроков, «мир по типу 1984».

— Рабочий/позитивный — «пробуждение» и построение многоуровневой безопасности, резервных систем, защищающих от внештатных ситуаций.

— Оптимистичный — ИИ поддерживает человечество, усиливает человеческий потенциал и «делает нас лучшими».

«То, какой сценарий реализуется, зависит от нас. Государства не должны позволять сверхкрупным игрокам действовать без ответственности», — отметил он.

Финтех, e-commerce и «умный помощник» как новый UX

Михаил Ломтадзе, сооснователь и председатель правления Kaspi.kz, подчеркнул практичность и доверие как основу применения AI: «Будущее — за умным помощником, которому можно доверить повседневные задачи при сохранении финального решения за человеком. Мы тестируем решения Kaspi.AI сначала на себе, а затем предлагаем клиентам — улучшение контента и фото для продавцов МСБ уже увеличивает продажи, а в travel-сценариях через диалог с помощником пользователи будут получать готовые варианты с учетом бюджета, дат и предпочтений — вплоть до бронирования и напоминаний».

Он спрогнозировал «очищение рынка» в ближайшие годы: «Будет много банкротств, как в любом пузыре. Выживут те, кто решает конкретные повседневные задачи и создает долгосрочную ценность».

Доступ к передовым моделям — «обязательство бизнеса»

CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил, что ИИ снимает барьеры и сложности экосистем и открывает путь к предиктивным сервисам: «В ближайшие годы нас ждет множество научных открытий в поведенческой экономике благодаря большим данным и предиктивным моделям. Мы уже запустили первую версию ассистента Freedom Business для десятков тысяч предпринимателей, дальше — масштабирование через Freedom SuperAPA для граждан. Одна из ключевых задач бизнеса — дать бесплатный доступ к лучшим платным моделям ИИ и автоматизировать труд пользователей».

К чему все это приведет в ближайшее время в РК?

— Ускорение выхода AI-продуктов за счет доступа к нац. вычислениям и обезличенным данным по OpenAPI.

— Рост прикладных кейсов в финтехе, e-commerce, логистике, travel и госуслугах — «умные помощники» как новый стандарт UX.

— Усиление регулятивного фокуса на ответственности лидеров AI-платформ и безопасности моделей.

— Снижение транзакционных издержек и микроплатежи как повседневная норма благодаря ИИ-агентам и блокчейн-инфраструктуре.

— Кадровый рывок: спрос на инженеров данных/ML/agent, продукт-менеджеров AI и специалистов по AI-безопасности.

Олаф Дж. Грот, резюмируя дискуссию, отметил «поворот к прикладному ИИ», где инфраструктура + данные + доверие превращают амбиции в экономический эффект, а ответственная регуляторика и доступ к передовым моделям — в долгосрочное конкурентное преимущество Казахстана.

