Прямой эфир: PROFIT Infrastructure Day 2025

Трансляция с конференции, посвященной умной инфраструктуре в Казахстане — от офиса до страны.

10 октября в Алматы проходит конференция PROFIT Infrastructure Day 2025, где обсуждается развитие умной инфраструктуры. Конференция является логическим продолжением темы умных городов. Однако сегодня мы говорим уже не просто об умных городах как таковых, а о цифровизации всех локаций, в которых проживают и проводят время люди. Это и умные офисы, и умные вокзалы, и умные города и даже целые страны. По сути, мы говорим о том, как объединить физическую инфраструктуру с цифрой, как работать с этими данными, как принимать решения на их основе.

Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции (доступна на сайте конференции) или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Концепция умных городов. Назгуль Бажаева, директор Департамента цифрового развития регионов, МИИЦР РК.

09:50 — Smart-регионы. Бахтияр Мухаметкалиев, генеральный директор, Центр поддержки цифрового правительства.

10:10 — Smart City: новый вектор развития. Панельная дискуссия.

11:10 — Цифровизация транспорта. Создание и применение цифровых двойников в транспортной отрасли. Руслан Омаров, Business Development Manager, Softprom.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Города будущего, развивающиеся на базе ИИ. Основные тренды и будущее развития умных городов. Баян Конирбаев, заместитель председателя попечительского совета Alem.ai.

12:20 — Ницца: от автоматизации одного здания до построения умного города. Роман Мягков, заместитель генерального директора PcVue в Центральной Азии и на Кавказе.

12:40 — Mother him! He has no smart office! Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Эволюция подходов к реализации Умного города. Ботагоз Касабек, попечитель и сооснователь, Общественный фонд «Алма».

14:20 — Smart City на практике: кейсы цифрового мониторинга инфраструктуры города Караганды. Константин Ильницкий, руководитель Управления информатизации, оказания госуслуг и архивов, Акимат Карагандинской области.

14:40 — Цифровая инклюзия: повышение доступности через инструменты Smart City. Руслан Бармашёв, управляющий директор, АО «Центр развития города Алматы».

15:00 — Как большие данные меняют общественный транспорт в городе. Мирас Жанатов, Product owner, Onay.

15:20 — Искусственный интеллект в строительстве: от умных площадок до человеко-ориентированных городов. Елена Звонарёва, экс-советник министра строительства и ЖКХ РФ.

15:40 — Digital Region — модель управления регионом на основе данных. Мағжан Ержан, руководитель Управления цифровизации и архивов Акмолинской области.

16:00 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.