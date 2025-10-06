На Digital Bridge 2025 состоялась панельная сессия «Digital Regions: новые центры IT-инноваций»

Руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области Ораз Нурдильда рассказал о проектах региона в сфере искусственного интеллекта и цифровизации.

«В условиях глобализации и цифровой трансформации важно выстраивать эффективное взаимодействие с международными компаниями, инвесторами, платформами и образовательными экосистемами. Такой опыт усиливает местные компетенции, открывает доступ к ресурсам и формирует имидж страны как надежного и передового партнера на мировой арене. В этом направлении в нашем регионе начала работу компания Netcracker — международный разработчик программного обеспечения для операторов связи. Компания существует более 30 лет, ее головной офис расположен в Массачусетсе (США). В Казахстане Netcracker работает с 2022 года, имея офисы в Алматы и Уральске», — отметил он.

Компания входит в ТОП-3 по IT-экспорту в Казахстане и является участником международного корпоративного фонда Astana Hub. В Уральске создано сотни высокотехнологичных рабочих мест, в том числе для молодых специалистов. За последние три года 100 студентов Жәңгір хан атындағы ЗКАТУ прошли практику в компании, десять из них получили постоянную работу.

Реализуются совместные образовательные программы, ведется подготовка кадров под запросы инвесторов, организуются прямые диалоги с бизнесом, регулярные встречи и консультации по IT-предпринимательству.

Ключевые цифровые проекты региона:

— «ikomek109» — единый call-центр, позволяет жителям и гостям обращаться по коммунальным вопросам круглосуточно.

— Электронная оплата в общественном транспорте — обеспечил удобство для жителей и прозрачность для государства.

— 40 комплексов фиксации скорости, установленных в 2021 году. За год они зафиксировали 127 837 нарушений. При этом на участках с системами ДТП не регистрировались.

«Эти примеры демонстрируют эффективность цифровых проектов. Уральск входит в пятерку лучших городов страны по реализации Smart City», — подчеркнул Ораз Нурдильда.

Казахстан за последние восемь лет выстроил одну из самых динамичных стартап-экосистем региона, объединив образование, акселерацию, налоговые стимулы, институциональную среду и международную инфраструктуру. Сегодня у страны есть комплексная база для роста — от масштабных образовательных программ и акселераторов до венчурных инструментов и сети международных хабов.

В Astana Hub зарегистрировано более 1800 IT-компаний, из них свыше 450 — с иностранным участием. На кампусе создана уникальная инфраструктура: 200 тысяч кв. м офисов, лабораторий и коворкингов, более 250 рабочих пространств и коливинг на 100 мест. Здесь работают свыше 1300 компаний, формируя экспоненциальный кластер инноваций и сотрудничества.

Казахстанские стартапы уже демонстрируют впечатляющие результаты: наращивают экспорт, привлекают десятки миллионов долларов инвестиций и заявляют о себе на глобальных площадках. По планам Министерства искусственного интеллекта, к 2030 году в стране должно появиться не менее пяти компаний-единорогов.

Напомним, Digital Bridge 2025 проходит под эгидой Generative Nation — концепции, отражающей стратегический курс Казахстана на построение общества знаний, основанного на передовых технологиях и развитии человеческого капитала.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.