ЖИ және цифрлық даму министрлігі, Binance мен «Фридом Банк Қазақстан» арасында үшжақты меморандумға қол қойылды
Бұл келісім қаржы секторына және елдің цифрлық экономикасына инновациялық шешімдерді енгізуге жаңа мүмкіндіктер ашады.
ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, «Binance» компаниясы және «Фридом Банк Қазақстан» АҚ цифрлық қаржы технологияларын және криптовалюталық шешімдерді Қазақстанда дамытуға бағытталған үшжақты меморандумға қол қойды.
Бұл келісім қаржы секторына және елдің цифрлық экономикасына инновациялық шешімдерді енгізуге жаңа мүмкіндіктер ашады. Меморандум аясында тараптар блокчейн технологияларды, цифрлық валюталарды енгізу және азаматтар мен кәсіпкерлерге арналған қаржылық қызметтерді жақсарту бағытында ынтымақтастық орнатуды жоспарлап отыр.
Меморандумға қол қою Қазақстанның цифрлық трансформациясын күшейтуде және Орталық Азиядағы инновациялық технологиялар бойынша жетекші орталық ретінде позициясын нығайтуда маңызды қадам болып табылады.