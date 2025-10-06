Подписан трехсторонний меморандум между МИИЦР, Binance и Фридом Банк Казахстан

Соглашение открывает новые возможности для интеграции инновационных решений в финансовый сектор и цифровую экономику страны.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, компания «Binance» и АО «Фридом Банк Казахстан» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие цифровых финансовых технологий и криптовалютных решений в Казахстане.

Соглашение открывает новые возможности для интеграции инновационных решений в финансовый сектор и цифровую экономику страны. В рамках меморандума стороны будут сотрудничать в области внедрения блокчейн-технологий, цифровых валют и улучшения финансовых услуг для граждан и бизнеса.

Подписание меморандума является важным шагом на пути укрепления цифровой трансформации Казахстана и усиления его позиций как ведущего центра инновационных технологий в Центральной Азии.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.