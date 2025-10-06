Tele2/Altel будет использовать мощности национального суперкомпьютера для развития ИИ-решений

Это партнерство открывает оператору доступ к инфраструктуре мирового уровня.

Компания Tele2/Altel планирует арендовать серверные мощности суперкомпьютерного кластера Alem.cloud для развития собственных ИИ-решений. Соглашение о запуске проекта было подписано между АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») и Tele2/Altel в рамках форума Digital Bridge 2025 2 октября текущего года.

Суперкомпьютерный кластер Alem.cloud находится в центре обработки данных Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Техническим сопровождением дата-центра и развитием инфраструктуры суперкомпьютерного кластера занимается АО «НИТ».

«Технический и инженерный состав АО „НИТ“ ежедневно трудится над сопровождением и развитием инфраструктуры национального ИИ-кластера. Запуск подобного проекта — это, безусловно, важнейший шаг для внедрения передовых технологий в повседневную жизнь казахстанцев. Мы открыты к сотрудничеству не только с бизнесом и стартапами, но и с научным сообществом, образовательными организациями. Наша цель на этом пути — создание всех необходимых условий для последующего внедрения цифровых технологий в ключевые отрасли экономики и науки страны», — отметил председатель правления АО «НИТ» Даулет Бекманов.

Запуск кластера состоялся в июле текущего года с участием Президента РК. Как и предполагалось ранее, доступ к высокопроизводительным вычислениям суперкомпьютера получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании.

«Договоренность о стратегическом взаимодействии с АО „НИТ“ позволит нам использовать современные GPU-серверы для решений в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Это партнерство открывает нам доступ к инфраструктуре мирового уровня, что позволит ускорить разработку и внедрение ИИ-решений. К примеру, это модели обработки речи и изображений, рекомендательные системы, аналитика больших данных, автоматизация обслуживания клиентов, обеспечение кибербезопасности, развитие компетенций в области высокопроизводительных вычислений и других продуктов на базе ИИ», — подчеркнул СЕО Tele2/Altel Александр Бабичев.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.