    МИИЦР подписало меморандум с акиматом Павлодарской области, Самрук-Энерго и 3D Global Limited

    Он направлен на привлечение инвестиций в модернизацию ТЭЦ и обеспечение устойчивое энергоснабжение энергоемких вычислений.

    6 октября 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, акимат Павлодарской области, АО «Самрук-Энерго» и международная компания «3D Global Limited» подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на привлечение инвестиций в модернизацию ТЭЦ и открывающий новые возможности «Программы 70/30» для развития теплоэнергетики в Казахстане.

    Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить устойчивое энергоснабжение энергоемких вычислений, включая дата-центры для поддержки искусственного интеллекта и цифрового майнинга, что соответствует стратегическим целям Казахстана по развитию ИИ и привлечению инвестиций в индустрию энергоемких вычислений.

    Компания «3D Global Limited» также намерена реинвестировать часть доходов в проекты, связанные с цифровым развитием Казахстана. Эта инициатива призвана укрепить энергетическую безопасность, способствовать развитию человеческого капитала и ускорить цифровую трансформацию РК.

