    Binance және Yandex Qazaqstan компанияларымен меморандумға қол қою

    Ортақ серіктестік Қазақстанның Орталық Азиядағы цифрлық трансформациялар көшбасшысы ретінде өз орнын нығайтуға ықпал етеді.

    6 октября 2025 11:01, Profit.kz
    Рубрики: Qazaq IT

    Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Binance және Yandex Qazaqstan компанияларымен меморандумға қол қойды. Бұл еліміздің цифрлық экожүйесін дамытуда маңызды қадам болып табылады, ол инновациялық технологияларды интеграциялау, криптовалюта шешімдерін дамыту және Қазақстандағы цифрлық қызметтерді жетілдіруге жаңа мүмкіндіктер ашады.

