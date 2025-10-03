Казахстан отрабатывает технологии для будущих космических миссий

Проект SANA-1 имеет особое значение для страны. Впервые проводится комплексное исследование, включающее психологические, медицинские и инженерные аспекты пилотируемой космонавтики.

В Национальном космическом центре в Астане стартовал уникальный исследовательский проект SANA-1, ставший первым в Казахстане экспериментом по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближенных к космическому полету. Эксперимент реализуется совместными усилиями Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, компании Eurasian Space Ventures и ведущих национальных научных и образовательных организаций.

Особенностью проекта стало участие женского экипажа, состоящего из четырех сотрудниц подведомственных организаций Аэрокосмического комитета:

— Юлия Бакирова — командир экипажа, старший научный сотрудник лаборатории реактивного движения АО «Национальный центр космических исследований и технологий».

— Асем Куандык — научный сотрудник лаборатории теплоизоляционных материалов АО «Национальный центр космических исследований и технологий».

— Дарья Комарова — ведущий инженер отдела обеспечения полета и контроля технического состояния космических аппаратов АО «Республиканский центр космической связи».

— Линара Жадигерова — инженер лаборатории космо- и геофизических исследований ТОО «Институт ионосферы».

На протяжении 10 суток исследовательницы будут находиться в специально созданном наземном модуле-имитаторе космического корабля, разработанном компанией Eurasian Ventures Group по инициативе космонавта, Героя Казахстана Айдына Аймбетова.

В ходе миссии экипаж проведет ряд медицинских, когнитивных и командных исследований, моделирующих реальные сценарии космических экспедиций, а также различные образовательные эксперименты. Руководителем научной программы выступает ассистент профессора, руководитель AI Lab Казахстанско-Британского технического университета, доктор PhD в области психологии, Алина Гуторева.

Проект SANA-1 имеет особое значение для страны. Впервые проводится комплексное исследование, включающее психологические, медицинские и инженерные аспекты пилотируемой космонавтики. Эксперимент закладывает основу для формирования национальной научной базы и подготовки специалистов к будущим космическим миссиям.

Цель проекта заключается не только в развитии компетенций Казахстана в космических исследованиях, но и в популяризации STEM-направлений среди молодежи, а также в расширении участия женщин в космической науке. Женский экипаж SANA-1 символизирует новый шаг к гендерному равенству и показывает, что Казахстан готов формировать собственную команду исследователей для будущих космических экспедиций.