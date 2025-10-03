Следите за новостями

    Глава государства принял основателя Telegram Павла Дурова

    На полях международного форума Digital Bridge 2025 состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

    3 октября 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

    Президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки нашей страны. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.

    В свою очередь Павел Дуров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.

