Министерство ИИ и цифрового развития РК и Министерство цифрового развития Кыргызской Республики подписали меморандум

Меморандум направлен на обмен опытом, внедрение инновационных решений и развитие цифровой экономики.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Министерство цифрового развития Кыргызской Республики подписали меморандум о сотрудничестве, который станет важным шагом на пути развития цифровых технологий и укрепления взаимодействия двух стран в сфере ИТ и искусственного интеллекта.

Меморандум направлен на обмен опытом, внедрение инновационных решений и развитие цифровой экономики в обеих странах. Сотрудничество будет способствовать улучшению цифровых услуг, усилению взаимной интеграции в области технологических стартапов, а также улучшению инфраструктуры для создания более эффективных и безопасных решений в области ИТ и искусственного интеллекта.

Укрепление стратегического партнерства открывает новые возможности для внедрения цифровых технологий в странах Центральной Азии.