    Министерство ИИ и цифрового развития РК и Министерство цифрового развития Кыргызской Республики подписали меморандум

    3 октября 2025 12:00, Profit.kz
    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Министерство цифрового развития Кыргызской Республики подписали меморандум о сотрудничестве, который станет важным шагом на пути развития цифровых технологий и укрепления взаимодействия двух стран в сфере ИТ и искусственного интеллекта.

    Меморандум направлен на обмен опытом, внедрение инновационных решений и развитие цифровой экономики в обеих странах. Сотрудничество будет способствовать улучшению цифровых услуг, усилению взаимной интеграции в области технологических стартапов, а также улучшению инфраструктуры для создания более эффективных и безопасных решений в области ИТ и искусственного интеллекта.

    Укрепление стратегического партнерства открывает новые возможности для внедрения цифровых технологий в странах Центральной Азии.

