Михаил Ломтадзе: «ИИ может выполнять повседневные задачи, но решения должен принимать человек»

Глава Kaspi.kz выступил на Digital Bridge 2025.

Михаил Ломтадзе рассказал на Международном цифровом форум Digital Bridge 2025 об искусственном интеллекте, его роли для будущего и его интеграции в экосистему Kaspi: «Если мы говорим в целом про применении искусственного интеллекта, стоит отметить, что Kaspi уже давно работает над AI, у нас есть много решений, которые мы пока тестируем в первую очередь на нас самих. То есть, когда мы делаем какие-то продукты, для нас очень важно, чтобы продукты отрабатывали хорошо — ведь мы такие же пользователи наших сервисов, как и наши клиенты. И только после того, как мы убеждаемся, что все сервисы и продукты являются качественными, они соответствуют нашей миссии улучшать жизнь людей, только после этого мы предлагаем наши сервисы нашим любимым клиентам и партнерам.

Так как наша миссия — это улучшать жизнь, мы считаем, что будущее AI — это такой умный помощник, которому можно доверить решение повседневных задач. Но доверить таким образом, чтобы в то же самое время главным оставался сам человек, который принимает решение. То есть всегда должен сохраняться баланс между доверием и умной технологией. Что такое «умный» и что такое «доверие»? Умный AI является олицетворением помощника, и, по мере того как ты работаешь с его инструментами или технологиями, он становится умнее. Это основная разница AI по сравнению со всеми другими технологиями, с которые мы раньше сталкивались. Грубо говоря, виртуальный помощник есть в Kaspi уже 5 или 6 лет. Сегодня это технологии, которые помогают решать повседневные задачи, и они становятся умнее по мере того, как они работают с вами.

И второе — это доверие. Доверие суперважно, потому что, все-таки, это помощник и, все-таки, это не заменитель тебя. И вот комбинация «Умный помощник, которому можно доверять» является, наверное, самой сильной и основополагающей для развития AI в будущем.

Сейчас эти инструменты используются для того, чтобы нашу повседневную работу делать и улучшать. Ну, например, для малого и среднего бизнеса на платформе электронной коммерции Kaspi очень важно увеличивать продажи. Если ты увеличиваешь продажи, это является одним из самых важных показателей и целей любого малого и среднего бизнеса. Чтобы увеличить продажи, ты должен хорошо рассказать о своем продукте, должен очень хорошо его представить. Мы делаем это описание дружелюбным, особенно подчеркиваем те элементы в описании товара, которые важны для любого покупателя. Это дает увеличение продаж малому и среднему бизнесу. Это конкретная повседневная задача, которую ты можешь сделать».