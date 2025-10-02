Следите за новостями

    Остался месяц: как сменить поликлинику онлайн

    Казахстанцам напомнили, что до 1 ноября в стране проходит ежегодная кампания по прикреплению к медицинским организациям.

    2 октября 2025 16:00
    Рубрики: Общество

    Эту услугу можно получить через портал eGov или мобильное приложение eGov Mobile. Сменить медицинскую организацию можно и вне кампании — при переезде в другой населенный пункт, изменении места работы или учебы, а также в случае реорганизации или ликвидации поликлиники. Вне кампании это возможно один раз в год, передает Zakon.kz.

    Чтобы сделать это на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

    — авторизоваться на портале и перейти в раздел «Гражданам/Бизнесу» — «Здравоохранение»;
    — выбрать «Медицинская помощь» и услугу «Прикрепление к поликлинике», заполнить все необходимые данные;
    — подписать услугу одним из доступных методов подписания;
    -проверить статус обработки в разделе «История услуг».

