Temu, Valve и Apple стали крупнейшими плательщиками НДС в Казахстане

С 2026 года иностранные интернет-компании, уклоняющиеся от уплаты НДС или не вставшие на условную регистрацию, будут блокироваться на территории страны.

Комитет государственных доходов Министерства финансов сообщил о результатах администрирования налога на добавленную стоимость в отношении иностранных интернет-компаний и новых мерах, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. С момента введения НДС для зарубежных онлайн-сервисов в Казахстане на условную регистрацию встало 116 компаний, в том числе крупнейшие мировые игроки цифровой экономики. Только в 2025 году регистрацию прошло 18 компаний, среди которых — Chess.com, OpenAI (разработчик ChatGPT), Canva и российский видеосервис Okko. По данным КГД, с момента запуска инициативы иностранные интернет-компании уплатили в бюджет 111,6 млрд тенге, из них 41,8 млрд тенге — за 2025 год. Этот показатель почти вдвое превышает сборы 2024 года (23 млрд тенге), передает Zakon.kz.

Крупнейшими налогоплательщиками в 2025 году стали Temu (6,2 млрд тенге), Valve Corporation (5,3 млрд тенге) и Apple (5,2 млрд тенге). Среди новых участников, начавших уплату налога в Казахстане, выделяются Next Retail Ltd. (283 млн тенге) и Alibaba.com (142 млн тенге).

С 1 января 2026 года Казахстан вводит новые меры: иностранные интернет-компании, уклоняющиеся от уплаты НДС или не вставшие на условную регистрацию, будут блокироваться на территории страны. Перечень таких компаний планируется публиковать в открытом доступе.

В Минфине подчеркивают, что меры направлены на обеспечение равных условий конкуренции для отечественных и зарубежных игроков, а также на укрепление налоговой дисциплины в цифровом секторе.