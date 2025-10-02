В Астане прошел Firebase Studio Championship

Лучшие разработчики региона получили призы от Google.

В Astana Hub прошел финал Firebase Studio Championship, организованный совместно с Google for Developers. Мероприятие собрало более сотни разработчиков, стартаперов и экспертов в сфере IT. Цель чемпионата — развитие навыков у нового поколения разработчиков Центральной Азии и популяризация новейших технологий Firebase Studio и Gemini API.

Одним из ключевых событий программы стала встреча с Питером Норвигом, директором по исследованиям Google и одним из ведущих мировых специалистов в области искусственного интеллекта. Соавтор культового учебника Artificial Intelligence: A Modern Approach, автор популярного онлайн-курса по ИИ и бывший руководитель разработки алгоритмов поиска Google в откровенном разговоре рассказал о будущем ИИ, роли Google в его развитии и влиянии AI на стартап-экосистему.

Главной частью мероприятия стал финал чемпионата Firebase Studio, где свои проекты представили десять лучших команд Центральной Азии, разработавшие проекты с использованием Firebase Studio и Gemini API: LangBridge (Актобе) — ИИ-репетитор по казахскому языку; Emgek AI (Бишкек) — платформа для поиска работы для мигрантов; TerraVibe (Ашхабад) — ИИ, который позволяет детям разговаривать с растениями; Fleetly (Астана) — управление автопарком и диспетчеризация; Ebitdaddy (Астана) — тренер для подготовки к собеседованиям в сфере финансов; Loom (Павлодар) — превращает детские рисунки в язык эмоций; Civisignal (Астана) — платформа для быстрого решения городских проблем; QuizPet (Астана) — изучение нового материала через игру с виртуальным питомцем; PrepAi (Кызылорда) — полные практические тесты IELTS и SAT; IdeaForge (Астана) — платформа для мозгового штурма с помощью ИИ.

Победителем чемпионата стала команда EbitDaddy из Астаны, которая получила $500 и ваучер Google Cloud Platform на $1000. Их решение — AI-платформа для тренировочных собеседований, которая помогает студентам и выпускникам готовиться к интервью, а рекрутерам проводить предварительный скрининг кандидатов. В основе продукта лежит база из более чем 1500 реальных вопросов и интеллектуальный фидбек, формирующий уверенность и практические навыки.

«Победа в чемпионате для нас — это признание того, что мы двигаемся в верном направлении, и сильный стимул продолжать развивать продукт и казахстанскую ИТ-индустрию. Особенно благодарим Google за сервисы, которые позволяют нашим разработчикам строить будущее, а также Astana Hub и alem.ai за поддержку экосистемы и молодых команд. Участие в чемпионате дало нам ценный фидбек от экспертов, подтвердило жизнеспособность идеи и помогло расширить профессиональный круг общения. Сейчас мы развиваем наш ключевой продукт — EdTech-платформу для виртуальных стажировок „Интерниум“, и ищем университеты и компании-партнеры для запуска пилотных программ», — отметил Данияр Рахимбердинов, CEO и сооснователь EbitDaddy.

Второе место заняла команда TerraVibe, получив $400 и ваучер на $700. Третьей стала команда Emgek AI с призом $300 и ваучером на $500. Четвертое и пятое места разделили IdeaForge и Loom, каждая команда получила по $200. Все финалисты также были награждены доступом к образовательным ресурсам Cloudskillsboost и памятными сертификатами.

В жюри чемпионата вошли ведущие эксперты отрасли и представители технологического сообщества. Среди них — директор по исследованиям Google Питер Норвиг, генеральный директор Codiplay Данабек Калиаждаров, Chief AI Officer компании ForestHero Мадина Абдрахманова, основатель YourPerfectSWE Далида Еркулиева, CEO платформы outpeer.kz Жазира Коппагамбетова, заместитель председателя Ассоциации Qaz.ai Анар Таубаева и координатор Google for Developers Аскар Айтуов.

Напомним, чемпионат прошел в рамках серии мероприятий AI Week, которая, в свою очередь, является частью международного форума Digital Bridge 2025. В течение недели в столице проходят конкурсы, чемпионаты, встречи с мировыми экспертами и презентации инновационных проектов. AI Week объединяет школьников, студентов, стартапы, корпорации и международные компании, создавая пространство для обмена опытом и развития экосистемы ИИ в Центральной Азии.