Китайская POWERCHINA рассматривает возможность реализации в РК проектов в сфере энергетики и водного хозяйства

Председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК Габидулла Оспанкулов и заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Мадияр Султанбек провели встречу с делегацией корпорации POWERCHINA во главе с вице-президентом компании Чэнь Гуаньфу. В ходе переговоров стороны обсудили возможности расширения участия корпорации в реализации инвестиционных проектов в Казахстане в области электроэнергетики и водного хозяйства, включая строительство гидроаккумулирующих электростанций, объектов возобновляемой генерации и очистных сооружений. Отдельное внимание было уделено перспективам применения цифровых технологий, а также вопросам локализации производства электроэнергетического оборудования и подготовки инженерных кадров.

POWERCHINA — одна из крупнейших китайских энергетических и строительных корпораций, реализующая проекты в 130 странах мира. Компания занимает лидирующие позиции в строительстве гидро- и теплоэлектростанций, возобновляемых источников энергии, транспортной и городской инфраструктуры, а также в области водного хозяйства.

Оспанкулов отметил, что сотрудничество с компанией открывает новые возможности для внедрения передовых технологий и реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые будут способствовать укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию Казахстана: «Мы рассматриваем проекты с участием POWERCHINA как важный вклад в модернизацию энергетического сектора Казахстана. Корпорация обладает богатым опытом и экспертизой в реализации сложных инфраструктурных решений, и мы готовы обеспечить всестороннюю поддержку для успешного воплощения таких инициатив на территории нашей страны».

Чэнь Гуаньфу подчеркнул готовность компании к долгосрочному партнерству, отметив, что Казахстан является стратегическим направлением для развития проектов в Центральной Азии. POWERCHINA рассматривает возможность создания в Казахстане полного цикла решений в области возобновляемой энергетики и управления водными ресурсами.