Halyk Bank получил разрешение на покупку узбекской компании Click

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выдало разрешение Halyk Bank на приобретение значительной доли в узбекском сервисе Click.

Речь идет о сделке по 49% акций цифрового банка. О разрешении на сделку АРРФР сообщило на своем сайте. Для завершения сделки сторонам нужно получить разрешение от Центробанка и антимонопольного органа Узбекистана. На сайте центрального банка Узбекистана объявления об одобрении соглашения между финорганизациями не было, передает Курсив.

О планах по покупке доли в Click Halyk Bank объявил в июле. Предполагается, что за 49% акций финтех-компании из Узбекистана казахстанский банк заплатит $176,4 млн. При этом сам Click заплатит казахстанской финорганизации $60,76 млн за 49% долю в дочернем банке казахстанской финорганизации Tenge Bank.

Ранее генеральный директор Click Улугбек Рустамов сообщал, что они совместно с «дочкой» Halyk Bank планируют создать в Узбекистане банк будущего.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.