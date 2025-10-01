Women in Tech CCA Awards объявила победителей
Премия, прошедшая Алматы, подтвердила статус региона как центра инноваций и лидерства, став важным шагом в развитии международного движения Women in Tech.
В Алматы впервые прошла престижная церемония Women in Tech CCA Awards, объединившая женщин-лидеров и новаторов в сфере технологий из 10 стран Центральной Азии и Кавказа и международного сообщества. Событие стало частью глобальной серии Women in Tech Awards, которая традиционно проходит в Киото, Торонто, Брюсселе, Йоханнесбурге, Париже и других городах мира.
Партнерами и спонсорами премии выступили ведущие компании региона и международные бренды, среди которых — Freedom, Mastercard, Bank CenterCredit, Altyn Bank, AllurAuto, Chevron.
Организация Women in Tech Kazakhstan, созданная в 2024 году, за короткое время объединила более 2000 женщин, работающих в ИТ-сфере, и провела свыше 30 значимых мероприятий, охвативших около 10 тысяч участниц. Сегодня интеграция в международные инициативы — главный фактор инвестиционной привлекательности региона.
Церемония Women in Tech CCA Awards 2025 стала главным событием региона, посвященным лидерству, инновациям и развитию технологий. Всего на 9 номинаций было подано свыше 200 заявок от региона
Поддержать премию приехало более 150 гостей — финалисты, общественные деятели, представители Министерства ИИ и цифрового развития, акимата г Алматы, депутаты городского маслихата и партнеры Women in tech.
Победителями премии Women in Tech CCA Awards 2025 стали:
Best Ally Award — Dmitriy Pak, Kazakhstan
Aspiring Teen Award — Amina Chukenova, Kazakhstan
Best Startup Award — Makpal Orakkyzy, Kazakhstan
Most Disruptive Award — Leyla Aliyeva, Azerbaijan
Woman in Web3 Award — Leyla Baghirzade, Azerbaijan
Tech Diplomacy Award — Ayazhan Mukanova, Kazakhstan
Most Impactful Initiative Award — Salome Mgeladze, Georgia
Lifetime Achievement Award — Beknazarova Saida Safibullayevna, Uzbekistan
Global Leadership Award — Yekaterina Rekhert, Kazakhstan
Программа церемонии объединила вдохновляющие выступления, живые дискуссии и возможности для нетворкинга, а также вручение наград девушкам-лидерам в различных номинациях.