Women in Tech CCA Awards объявила победителей

Премия, прошедшая Алматы, подтвердила статус региона как центра инноваций и лидерства, став важным шагом в развитии международного движения Women in Tech.

В Алматы впервые прошла престижная церемония Women in Tech CCA Awards, объединившая женщин-лидеров и новаторов в сфере технологий из 10 стран Центральной Азии и Кавказа и международного сообщества. Событие стало частью глобальной серии Women in Tech Awards, которая традиционно проходит в Киото, Торонто, Брюсселе, Йоханнесбурге, Париже и других городах мира.

Партнерами и спонсорами премии выступили ведущие компании региона и международные бренды, среди которых — Freedom, Mastercard, Bank CenterCredit, Altyn Bank, AllurAuto, Chevron.

Организация Women in Tech Kazakhstan, созданная в 2024 году, за короткое время объединила более 2000 женщин, работающих в ИТ-сфере, и провела свыше 30 значимых мероприятий, охвативших около 10 тысяч участниц. Сегодня интеграция в международные инициативы — главный фактор инвестиционной привлекательности региона.

Церемония Women in Tech CCA Awards 2025 стала главным событием региона, посвященным лидерству, инновациям и развитию технологий. Всего на 9 номинаций было подано свыше 200 заявок от региона

Поддержать премию приехало более 150 гостей — финалисты, общественные деятели, представители Министерства ИИ и цифрового развития, акимата г Алматы, депутаты городского маслихата и партнеры Women in tech.

Победителями премии Women in Tech CCA Awards 2025 стали:

Best Ally Award — Dmitriy Pak, Kazakhstan

Aspiring Teen Award — Amina Chukenova, Kazakhstan

Best Startup Award — Makpal Orakkyzy, Kazakhstan

Most Disruptive Award — Leyla Aliyeva, Azerbaijan

Woman in Web3 Award — Leyla Baghirzade, Azerbaijan

Tech Diplomacy Award — Ayazhan Mukanova, Kazakhstan

Most Impactful Initiative Award — Salome Mgeladze, Georgia

Lifetime Achievement Award — Beknazarova Saida Safibullayevna, Uzbekistan

Global Leadership Award — Yekaterina Rekhert, Kazakhstan

Программа церемонии объединила вдохновляющие выступления, живые дискуссии и возможности для нетворкинга, а также вручение наград девушкам-лидерам в различных номинациях.