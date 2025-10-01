Сбои в системе ЭСФ: в КГД рассказали, грозят ли штрафы бизнесу

Система недоступна лишь для отдельных категорий налогоплательщиков.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ануар Сулейменов заявил о проблемах в работе информационной системы «Электронные счета-фактуры». Он признал, что по ИС сейчас возникли некоторые проблемыпередает Zakon.kz.

«Вчера и сегодня имелись проблемы, и мы дали возможность налогоплательщикам, у которых возникли такие проблемы, на бумажных носителях выписывать эти счета-фактуры, в том числе и сопроводительные накладные. Причины мы выясняем, думаем, сегодня решить эту проблему. Штрафных санкций в этой связи не будет», — отметил он.

Отмечается, что система недоступна лишь для отдельных категорий налогоплательщиков.