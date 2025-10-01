Следите за новостями

    Токаев предложил ОАЭ обмен опытом в военных технологиях

    Президент РК встретился с государственным министром по делам обороны ОАЭ Мухаммедом бен Мубараком Фаделем аль-Мазруи.

    1 октября 2025 11:30, Profit.kz
    На встрече говорили о развитии сотрудничества в области безопасности и военного образования. Токаев высоко оценил успехи ОАЭ в оборонной промышленности и предложил обмениваться опытом в области технологий и инноваций, передает Курсив.

    Президент также подчеркнул динамичное развитие отношений между Астаной и Абу-Даби по всем направлениям и выразил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.

    Министр ОАЭ передал приветствия от президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и премьер-министра, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Он выразил уверенность, что визит усилит сотрудничество в военной сфере.

