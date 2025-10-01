Yandex Ads: Қазақстанда интернетті пайдаланушылардың 15%-ы ақпаратты қазақ тілінде алуды жөн көреді
Медиатрендтерді білу, жарнамалық құралдардың молдығы және жергілікті сараптаманың үйлесімі брендтерге ең жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Компания жыл сайын өтетін Yandex Ads Conference Qazaqstan конференциясында цифрлық жарнамадағы негізгі трендтер мен ірі брендтермен жүзеге асырылған табысты кейстерді ұсынды. Бұл экожүйелік тәсілдің сатылымды ынталандыруға ғана емес, сонымен қатар бизнес пен аудитория арасында ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнатуға қалай мүмкіндік беретінін нақты көрсетті.
Yandex Ads компаниясының соңғы зерттеуіне (2025 жылғы тамыз) сәйкес, Қазақстанда интернетке қолжетімділік 96%-ға жеткен, ал пайдаланушылардың 42%-ы желіге тек смартфон арқылы кіреді. 15–34 жас аралығындағы аудитория, 2040 жылға қарай халықтың үштен бірін құрайтын бұл топ, мобильді құрылғылар арқылы контентті белсенді тұтынады. Соның ішінде 25–34 жас аралығындағы жастардың 25%-ы негізгі Іздеу жүйесі ретінде Яндексті таңдайды. Олардың 80%-ы күнделікті мессенджерлерді пайдаланады, 72%-ы әлеуметтік желілерге кіреді, ал 78%-ы онлайн бейне қарайды. Бұдан басқа пайдаланушылардың 61%-ы айына кемінде бір рет интернет арқылы қажетті нәрселерін сатып алады.
Зерттеу контентті жергіліктендірудің маңыздылығын да көрсетті: Қазақстанда интернетті пайдаланушылардың 15%-ы ақпаратты қазақ тілінде алуды жөн көреді, сондай-ақ бұл аудитория брендтерге жоғары қызығушылық пен құштарлық көрсетеді.
Медиатрендтерді білу, жарнамалық құралдардың молдығы және жергілікті сараптаманың үйлесімі брендтерге ең жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Yandex Ads-пен серіктестікте көптеген брендтер өз жарнамалық науқандарының тиімділігін бірнеше есе арттыра алды:
— Coca-Cola Қазақстанда алғаш болып «Яндекс Go»-да ойын механикасын іске қосты. Науқанға 165 мыңнан астам ерекше ойыншы қатысты, ал конверсия категория бойынша орташа көрсеткіштен үш есе жоғары болды.
— Gorilla Energy Орталық Азияда алғаш рет «Яндекс Go» қолданбасының «Самокаттар» бөліміндегі жарнаманы қолданды. Оның нәтижесі керемет болды: 8,1 миллионнан астам көрсетілім, CTR 9%-ға дейін, энергетикалық сусындар категориясында брендтің үлесі 8%-дан 20%-ға дейін өсті, ал жаңа дәмдердің сатылымы 5 есе артты.
— Unilever / Domestos «Яндекс Музыка» сервисінде арнайы жобаны іске асырды. «Уборка в такт музыке» («Музыка ырғағымен жинау») брендтік плейлисті және медиа қолдау 11,9 миллион қамтуды және 129 сағат тыңдауды қамтамасыз етіп, аудиториямен эмоционалды байланысты орнатуға мүмкіндік берді.
— Отбасы банк, Қазақстанның ең ірі ипотекалық банкі, бейне, баннерлер, геомедиялық жарнама және ретаргетингті пайдалана отырып, ауқымды медиа науқанын өткізді. Нәтиже арналар синергиясының күшін көрсетті: брендтік сұраулар +79%-ға өсті, сайтқа кіру +90%-ға өсті, конверсиямен кіру +94%-ға өсті, ал өтінімдер бағасы (CPA) шамамен екі есе төмендеді.
— Mastercard «Яндекс Go» және «Яндекс Еда» сервистерімен бірге сыйлықақылы карталардың иелеріне мынадай арнайы жеңілдіктер ұсынады: Алматы мен Астананың әуежайына тегін жол жүру және мейрамханалардан тапсырыстарға жеңілдіктер. Науқандар клиенттердің адалдығын арттырып, аудиторияның тартылуын күшейтеді.
«Біз үшін басты мақсат тек сатылымды арттыру емес, брендті тұтынушының цифрлық өміріне енгізу болды. Yandex Ads экожүйесі әр кезеңде — алғашқы байланыстан бастап сатып алуға дейін — коммуникацияны ұйымдастыруға мүмкіндік берді. Бұл тәжірибе медиа форматтар мен e-com интеграцияларының үйлесімі ең жоғары нәтиже беретініне дәлел болады», — деп атап өтті Gorilla Energy компаниясының Brand Marketing Manager Нурсултан Жумабай.
«Біз әрдайым серіктестерімізге клиентті тарту жолының барлық кезеңінде жұмыс істейтін жарнамалық науқандарды ұйымдастыруға көмектесуге дайынбыз. Мұндай бастамалардың тиімділігі біздің экожүйедегі әртүрлі құралдардың және қазақстандық аудиторияның ерекшеліктерін ескеретін жергілікті тәсілдің болуы арқасында қамтамасыз етіледі», — деп атап өтті Орталық Азиядағы Yandex Ads басшысы Мадина Сейсенғалиева.
Yandex Ads сарапшылары анықтаған мобильді тұтыну үрдістері мобильді жарнамаға ерекше назар аударуды маңызды етеді. Осыған байланысты компания қосымшаларды монетизациялауға арналған жаңа кешенді платформаны іске қосуға дайындалып жатыр, ол әзірлеушілер мен брендтерге пайдаланушыларды тарту мен қалдыруды тиімдірек жасауға мүмкіндік береді.
«Yandex Ads — жай ғана жарнама платформасы емес, ол әртүрлі салалардағы брендтерге арналған стратегиялық серіктес. Біз компанияларға аудиториямен тиімді байланыс орнатуға, инновацияларды енгізуге және нарықпен бірге өсуге көмектесуге ұмтыламыз», — деп қорытындылады Орталық Азиядағы Yandex Ads басшысы Мадина Сейсенғалиева.