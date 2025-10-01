Комитет госдоходов МФ РК продолжает цифровизацию налоговой и таможенной сфер

Smart Data Finance автоматически рассчитает налоги: что нужно знать бизнесу и ИП.

В Казахстане заработали три масштабные цифровые платформы — Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА), Smart Data Finance (SDF) и Таможенная система Астана-1 (Keden). Их цель — упростить жизнь бизнесу и гражданам, повысить прозрачность процессов и сократить административную нагрузку, передает Uchet.kz.

Ключевым решением стала Smart Data Finance — база больших данных, которая автоматически рассчитывает налоги.

В системе уже содержится информация по: 1,9 млн индивидуальных предпринимателей; 584 тыс. юридических лиц; 20,4 млн физических лиц. На основе этих данных формируется цифровой профиль налогоплательщика: сведения об имуществе; месте работы; налоговой истории; статусе получателя АСП. У компаний дополнительно фиксируется фонд оплаты труда, количество сотрудников, налоговая отчетность и электронные счета-фактуры.

Особый акцент сделан на автоматизации расчета местных налогов — на землю, имущество и транспорт. Все выполняется автоматически, без участия человека, а встроенные аналитические инструменты помогают выявлять риски.

Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА) объединила семь старых решений в одну платформу. Теперь она охватывает полный цикл налогового сопровождения — от регистрации бизнеса до его закрытия.

Результаты:

— доступ к системе обеспечен для 13 млн пользователей;

— одновременно работать в кабинете налогоплательщика могут 250 тыс. человек (ранее — 100 тыс.);

— время обработки документов сократилось с часа до нескольких секунд.

Кроме того, появился новый модуль «Реабилитация и банкротство ИП/ЮЛ», который перевел в онлайн взаимодействие прокуратуры, судов и банков. Сроки обработки документов сократились с 10 дней до 1 дня.

Система Астана-1 (Keden) автоматизирует все таможенные процедуры. В ней реализовано дистанционное взаимодействие участников ВЭД, интеллектуальный поиск и подсказки при заполнении сведений. Использование элементов искусственного интеллекта делает оформление грузов быстрее и удобнее, снижая количество ошибок.

Комитет государственных доходов МФ РК заявил, что продолжит цифровизацию налоговой и таможенной сфер.

«В ближайшие годы бизнес и граждан ждет еще больше удобных онлайн-сервисов, которые заменят бумажные процессы и ускорят взаимодействие с государством», — заявили в ведомстве.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.