В ЕАЭС заработает механизм прослеживаемости импорта

В соответствии с решением Евразийского межправительственного совета через девять месяцев начнет действовать механизм прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Это стало возможным благодаря успешной реализации пилотного проекта, который реализовывался в странах Союза с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Отчет о реализации «пилота», подготовленный Комиссией, подтвердил готовность всех сторон к полноценному внедрению системы.

Ожидается, что на постоянной основе будут прослеживаться «холодильники и морозильники бытовые» (12 кодов ТН ВЭД ЕАЭС), «машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством» (6 кодов ТН ВЭД ЕАЭС) и «аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение» (16 кодов ТН ВЭД ЕАЭС). Полный перечень товаров будет рассмотрен до конца года Советом Евразийской экономической комиссии дополнительно.

«Запуск механизма прослеживаемости — знаковый этап в интеграции наших рынков. Мы создаем единое прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь — гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с „серой“ продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, но уже в следующем году планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым», — прокомментировал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

В планах на ближайшую перспективу — дальнейшее развитие системы. Евразийская экономическая комиссия совместно с правительствами государств ЕАЭС уже начала работу над расширением номенклатуры прослеживаемых товаров. Соответствующие предложения должны быть внесены на рассмотрение Совета ЕЭК в начале следующего года.

