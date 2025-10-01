Нацбанк запустил сервис межбанковских QR-платежей

Это повысит уровень взаимодействия между банками, обеспечит удобство и расширит доступность платежных сервисов для потребителей.

Национальный Банк сообщил о запуске сервиса межбанковских QR-платежей для оплаты товаров и услуг в мобильных приложениях банков. Сервис реализован на базе АО «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан». Его внедрение расширяет платежные услуги банков, предоставляя возможность клиентам принимать и осуществлять межбанковские QR-платежи в пользу любого банка.

С 30 сентября сервис межбанковских QR-платежей доступен клиентам АО «Банк ЦентрКредит», АО «Home Credit Bank» и АО «Freedom Bank». Для совершения операции клиенту-покупателю необходимо зайти в мобильное приложение банка, отсканировать QR-код на терминале продавца (обслуживающегося в одном из банков-участников сервиса) и подтвердить оплату.

Запуск межбанковских QR-платежей повысит уровень взаимодействия между банками, обеспечит удобство и расширит доступность платежных сервисов для потребителей.

Национальный Банк продолжает работу по поэтапному подключению остальных участников финансового рынка. Новая услуга появится в мобильных приложениях других банков по мере адаптации внутренних процессов.

Сервис межбанковских QR-платежей реализуется в рамках развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ). Инициативы направлены на расширение конкуренции, повышение доступности и удобства межбанковских платежных сервисов для потребителей.

