Yandex Ads: 15% интернет-пользователей в Казахстане предпочитают получать информацию на казахском языке

Проникновение интернета в стране достигло 96%, при этом 42% пользователей выходит в сеть исключительно со смартфона.

На ежегодной конференции Yandex Ads Conference Qazaqstan компания представила ключевые тренды цифровой рекламы и успешные кейсы с крупнейшими брендами, наглядно показав, как экосистемный подход позволяет не только стимулировать продажи, но и выстраивать долгосрочные отношения между бизнесом и аудиторией.

Согласно последнему исследованию Yandex Ads (август 2025), проникновение интернета в Казахстане достигло 96%, при этом 42% пользователей выходят в сеть исключительно со смартфона. Молодая аудитория в возрасте 15–34 лет, которая к 2040 году составит треть населения, активно потребляет контент через мобильные устройства, и тут важно отметить, что 25% молодых людей 25-34 лет выбирают именно Яндекс в качестве основного Поиска. Из них 80% ежедневно пользуются мессенджерами, 72% заходят в социальные сети, а 78% смотрят видео онлайн. Кроме того, 61% пользователей совершают покупки в интернете хотя бы раз в месяц.

Исследование также показало важность локализации контента: 15% интернет-пользователей в Казахстане предпочитают получать информацию на казахском языке, и эта аудитория проявляет более высокую вовлеченность и интерес к брендам.

Именно сочетание знания медиатрендов, богатого рекламного инвентаря и локальной экспертизы позволяет брендам достигать максимальных результатов. В партнерстве с Yandex Ads многие бренды уже смогли кратно увеличить эффективность своих рекламных кампаний:

— Coca-Cola первой в Казахстане запустила игровую механику в «Яндекс Go». В кампании приняли участие более 165 тыс. уникальных игроков, а конверсия оказалась втрое выше средних показателей по категории.

— Gorilla Energy впервые в Центральной Азии использовал рекламу в разделе «Самокаты» в «Яндекс Go». Результаты впечатляют: более 8,1 млн показов, CTR до 9%, рост доли бренда в категории энергетиков с 8% до 20%, а продажи новых вкусов выросли в 5 раз.

— Unilever/ Domestos реализовал спецпроект на «Яндекс Музыке». Брендированный плейлист «Уборка в такт музыке» и медийная поддержка обеспечили 11,9 млн охвата и 129 часов прослушивания, позволив выстроить эмоциональную связь с аудиторией.

— Отбасы банк, крупнейший ипотечный банк Казахстана, провел масштабную медийную кампанию с использованием видео, баннеров, геомедийной рекламы и ретаргетинга. Результаты показали силу синергии каналов: +79% рост брендовых запросов, +90% рост визитов на сайт, +94% рост визитов с конверсией, при этом стоимость заявки (CPA) снизилась почти вдвое.

— Mastercard совместно с Яндекс Go и Яндекс Еда предоставляют держателям премиальных карт льготные услуги, такие как бесплатные поездки в аэропорты Алматы и Астаны и скидки на заказы из ресторанов. Кампании усиливают лояльность и повышают вовлеченность аудитории.

«Для нас ключевой задачей было не просто увеличить продажи, а встроить бренд в цифровую жизнь потребителя. Экосистема Yandex Ads позволила выстроить коммуникацию на каждом этапе воронки — от первого контакта до покупки. Этот опыт подтверждает, что медийные форматы в сочетании с e-com интеграциями дают максимальный результат», — отметил Нурсултан Жумабай, Brand Marketing Manager Gorilla Energy.

«Мы всегда рады помогать нашим партнерам выстраивать рекламные кампании, которые работают на всех этапах пути клиента. Эффективность таких инициатив обеспечивается за счет разнообразия инструментов в нашей экосистеме и локального подхода, учитывающего особенности казахстанской аудитории», — подчеркнула Мадина Сейсенгалиева, глава Yandex Ads в Центральной Азии.

Тенденции мобильного потребления, выявленные экспертами Yandex Ads, делают важным фокус на мобильной рекламе. В этой связи компания готовит запуск новой комплексной платформы для монетизации приложений, который позволит разработчикам и брендам привлекать и удерживать пользователей еще эффективнее.

«Yandex Ads — это не просто рекламная платформа, а стратегический партнер для брендов из разных индустрий. Мы стремимся помогать компаниям эффективно взаимодействовать с аудиторией, внедрять инновации и расти вместе с рынком», — резюмировала Мадина Сейсенгалиева.