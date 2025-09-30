Сколько налогов платят иностранные интернет-компании в Казахстане?

С 2022 года в РК действует так называемый налог на Google, представляющий собой налог на добавленную стоимость для иностранных интернет-компаний.

Налог предназначен для урегулирования налогообложения иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю и предоставляющих услуги в цифровом формате физическим лицам в РК. Сегодня плательщиками НДС в Казахстане является уже более 110 международных компаний, из них 13 зарегистрировано в текущем году. В этот список входят компании из разных отраслей, в том числе глобальные лидеры в области цифровых технологий, медиа и маркетплейсы, передает Ranking.kz.

Это интернет-компании, которые не открывали отдельный филиал или дочернюю компанию в стране, лишь имеют регистрацию плательщика. Среди них:

— Google — налог взимается за предоставление рекламных услуг, продажу приложений и медиаконтента через Google Play.

— Apple — компания платит налог за продажи контента через iTunes и App Store, а также за подписки на сервисы Apple Music и iCloud.

— Netflix — налог распространяется на услуги потокового видеовещания.

— Amazon — под налогообложение подпадают продажи цифровых товаров и облачных услуг через платформу Amazon Web Services (AWS).

— С прошлого года в список попали также Temu, Garmin, Twitch, 1688.com Pte Ltd, Alibaba.com.

По итогам 2024 года 76 иностранных интернет-компаний суммарно заплатили в бюджет РК около 41 млрд тг. Для сравнения, отметим несколько маркетплейсов: к примеру, Temu за весь 2024 год выплатил налоги в сумме 5,9 млрд тг, iHerb — 4,6 млрд тг, Lamoda («Купишуз») — 1,3 млрд тг, eBay Marketplaces GmbH — 308,2 млн тг, Aliexpress Russia Holding Pte Ltd — 151,1 млн тг.

Тем временем, только пятерка крупнейших маркетплейсов РК суммарно отчислила в казну 185,5 млрд тг. Из них маркетплейс Kaspi.kz внес 133,7 млрд тг — в разы больше, чем в совокупности все зарубежные интернет-компании, оплатившие налоги в РК. Wildberries выплатил налоги в сумме более 37 млрд тг, Ozon — 9,8 млрд тг, OLX — 3,6 млрд тг, Flip.kz — 831 млн тг.

