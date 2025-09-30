Telegram-бот AI-sulu: военные психологи представили цифрового консультанта для армии

AI-sulu не заменяет живого специалиста, но способен стать первой линией помощи.

В Астане на сборах военных психологов представили Telegram-бота AI-sulu, разработанного на базе искусственного интеллекта. Новый сервис будет круглосуточно и анонимно помогать военнослужащим и их семьям справляться со стрессом и сложными ситуациями.

«Психология — важнейший элемент обеспечения боевой готовности войск. Эффективная работа с военнослужащими и их семьями — основа моральной силы армии», — подчеркнул заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе вице-адмирал Серик Бурамбаев, открывая сборы.

По его словам, современные вызовы требуют внедрения инновационных цифровых решений. Таким шагом стало создание AI-sulu, о котором рассказал начальник информационного отдела Национального военно-патриотического центра майор Касымхан Туитин.

«AI-sulu не заменяет живого специалиста, но способен стать первой линией помощи. В трудный момент он выслушает, даст подсказку и направит к нужным ресурсам», — отметил Туитин.

Цифровой консультант доступен на казахском и русском языках. Разработчики подчеркивают: главное его преимущество — анонимность и доступность 24/7.

Помимо презентации нового сервиса на сборах обсудили профилактику деструктивного поведения, развитие стрессоустойчивости, использование IT-инструментов в психологической работе, а также особенности взаимодействия с молодежью. В качестве спикеров выступили эксперты в области психотерапии, суицидологии и военной психологии.

Участники отмечают: полученные знания помогут в работе с личным составом и лягут в основу новых методических материалов для психологической службы армии.