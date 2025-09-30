АФМ выявило криптообменник, отмывавший миллионы Darknet-маркетов

Через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов.

Агентство по финансовому мониторингу в ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявило сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передает Liter.kz.

Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. По информации АФМ, в течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов.

В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге).

В настоящее время деятельность сервиса прекращена:

— удалены аккаунты в социальных сетях;

— приостановлена работа клиентской поддержки;

— на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.