    АФМ выявило криптообменник, отмывавший миллионы Darknet-маркетов

    Через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов.

    30 сентября 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Агентство по финансовому мониторингу в ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявило сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передает Liter.kz.

    Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. По информации АФМ, в течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов.

    В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге).

    В настоящее время деятельность сервиса прекращена:

    — удалены аккаунты в социальных сетях;
    — приостановлена работа клиентской поддержки;
    — на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

    Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.

