Технологии в ритейле моды и красоты – онлайн-конференция с уникальными темами!

8 октября пройдет онлайн-конференция по автоматизации ритейла моды и красоты: фокус на кибербезопасность и омниканальность.

Компания CSI приглашает представителей ритейлеров на онлайн-конференцию, программа которой составлена с учетом специфики процессов в fashion & beauty. Мероприятие пройдет 8 октября.

Современный ритейл — постоянная гонка за инновациями и борьба за внимание покупателя. Чтобы оставаться конкурентоспособным и устойчивым, необходимо быть на шаг впереди: обеспечивать надежную киберзащиту и предлагать безупречный сервис покупателям. Именно этому посвящена конференция. Программа рассчитана на 4 часа и состоит из трех блоков: «Защита от кибератак», «Омниканальность — создаем бесшовный клиентский опыт» и «Актуальные тренды автоматизации».

Кейсами поделятся РИВ ГОШ, Читай-город и и другие известные представители из fashion, beauty и не только, а эксперты добавят аналитики и технологий.

«Идея этой конференции получила большой отклик, и мы рады видеть в числе спикеров таких экспертов и лидеров отрасли. Программа уникальная, многие темы коллеги представят на обсуждение впервые. Уверена, эта встреча станет хорошей платформой для обмена инсайтами, стратегиями, технологиями решения самых острых задач в fashion и beauty, а для кого-то — вдохновением для старта новых проектов», — говорит Елена Лоншакова, директор по маркетингу CSI.

Полная программа, расписание, спикеры и тезисы докладов доступны по ссылке.

Присоединяйтесь! Широкий круг тем рассчитан на генеральных, операционных и коммерческих директоров, руководителей проектов автоматизации, ИТ-директоров, специалистов по информационной безопасности ритейла из Казахстана, России и стран СНГ. Не упустите возможность обменяться опытом с коллегами, обсудить тенденции, задать вопросы спикерам!

Участие бесплатное, но обязательно зарегистрируйтесь заранее. Обратите внимание, мероприятие только для представителей ритейла.