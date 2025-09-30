Китай запустил стейблкоин в Казахстане

Это часть плана Китая использовать блокчейн для упрощения трансграничной торговли.

В Казахстане дебютировала регулируемая стейблкоин, привязанная к офшорному китайскому юаню (CNH) — AxCNH. Это часть плана Китая использовать блокчейн для упрощения трансграничной торговли и снижения зависимости от доллара. Об этом сообщил технический директор государственной блокчейн-сети Китая Conflux Ян Гуан. 17 сентября 2025 года гонконгская финтех-компания AnchorX на базе Conflux получила лицензию от Astana Financial Services Authority (AFSA) в Казахстане, передает Курсив.

«Будучи крупной державой, Китай не может упустить ни одной потенциально перспективной технологии и будет инвестировать во все направления, включая блокчейн», — заявил Гуан.

Китай давно мечтает сделать юань глобальной валютой, но жесткий контроль над движением капитала препятствует этому. С этим могут помочь стейблкоины — криптовалюта с фиксированной ценой. Сейчас Пекин рассматривает их для продвижения юаня.

AnchorX сообщила, что недавно запущенная стейблкоин-юань является экономически эффективной и действенной платежной альтернативой традиционным финансам и улучшит трансграничные транзакции между странами BRI и офшорными китайскими компаниями.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.