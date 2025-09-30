Women in Tech Казахстан объявляет о запуске первого женского венчурного фонда

Фонд будет нацелен на то, чтобы предоставить женщинам-предпринимательницам доступ к капиталу, менторской поддержке и международным возможностям.

Women in Tech Kazakhstan совместно с партнерами объявляет о запуске первого венчурного фонда с эксклюзивным мандатом на инвестирование в стартапы, основанные женщинами. Это исторический шаг для Центральной Азии, направленный на решение глобальной проблемы гендерного дисбаланса в венчурной индустрии.

Об инициативе рассказала Асем Болатжан, глава Women in Tech в Казахстане, на специальной встрече Female Founders& Women in Ventures. Инициативу поддержали участники встречи и эксперты: Асель Тасмагамбетова (ЧБФ «Саби»), Жан Карсыбаев (Big Sky Capital), Лиэн Роберс (She loves tech), Абай Абсамет (Silkroad Angels Club), Аслан Султанов (White Hill Capital).

Новый фонд будет нацелен на то, чтобы предоставить женщинам-предпринимательницам доступ к капиталу, менторской поддержке и международным возможностям. Инвестировать в фонд может любой желающий с любым чеком, что дает возможность каждой женщине в Центральной Азии стать инвестором. Завершение юридических процедур организаторы ожидают до конца 2025 года.

Фонд сфокусируется на инвестициях в технологические, финтех, креативные и устойчивые проекты. Его цель: не только финансирование, но и формирование экосистемы, в которой женские стартапы смогут масштабироваться и привлекать инвестирование на международных рынках.

Исследования показывают, что когда женщины входят в инвестиционные комитеты, вероятность финансирования стартапов с женщинами-фаундерами практически удваивается. Новый фонд в Казахстане станет катализатором этой позитивной динамики и будет способствовать формированию справедливого и инклюзивного венчурного рынка.