Следите за новостями

Цифра дня

19,2% — доля предприятий, внедряющих системы автоматизации, в 2024 г.

    Президент принял министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева

    Перед заместителем премьер-министра поставлена задача по реализации приоритетной цели послания 2025 - превращение Казахстана в цифровое государство.

    30 сентября 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить дальнейшее развитие национальной цифровой инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, а также повышение качества государственных цифровых сервисов для граждан и бизнеса.

    Особое внимание Президент уделил вопросам подготовки квалифицированных кадров в области ИИ и цифровых технологий. Глава государства подчеркнул необходимость расширения международного сотрудничества в сфере высоких технологий и укрепления позиций Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.