Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения

На этом посту она сменила Гани Бейсембаева.

Указом Главы государства Сулейменова Жулдыз Досбергеновна назначена министром просвещения Республики Казахстан.

Жулдыз Сулейменова родилась в 1983 году. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, бакалавриат – специальность «История»; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистратура – специальность «Философия и политология»; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, докторантура (2008-2011) – специальность «Философия и политология». Повышала квалификацию в университетах США, Южной Кореи, Литвы, Финляндии, передает Zakon.kz.

Работать начинала преподавателем кафедры социально-гуманитарных дисциплин, председателем Комитета по делам молодежи Актюбинского института Алматинской академии экономики и статистики. В разные годы занимала должности учителя истории и права многопрофильной гимназии №159 им. Ы. Алтынсарина, Алматы; заместителя проректора по учебно-воспитательной работе; декана по работе со студентами Международной академии бизнеса; старшего менеджера Департамента образовательной политики и программ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»; директора Департамента по развитию АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2017-2021).

С марта 2023 года – депутат мажилиса парламента РК VIII созыва по партийному списку партии Amanat.

Кроме того, сегодня Президент назначил Жаслана Мадиева заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.