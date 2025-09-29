Свидетельство о переоборудовании авто будут выдавать только в цифровом виде

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 октября.

МВД подготовило приказ о проведении пилотного проекта по оказанию госуслуги «Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности посредством объектов информатизации». Цель проекта — оцифровка и упрощение процедуры переоборудования транспортных средств, передает Zakon.kz.

Также планируется исключить предоставление ряда документов в бумажном виде за счет реализации интеграционного взаимодействия между соответствующими информационными системами государственных органов.

