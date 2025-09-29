Действуют от номера 1414: к казахстанцам обратились с предостережением

Электронное правительство Egov.kz обратилось к казахстанцам с предупреждением о мошенниках.

В последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками почты, банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб и действуют от имени официального номера 1414, передает Zakon.kz.

«Они стремятся получить ваши личные данные и доступ к вашему телефону. Злоумышленники могут позвонить через WhatsApp или на номер. — они просят сообщить код из SМS, ссылаясь на проверку, решение проблемы, передачу доставки», — предупреждают казахстанцев.

Что важно знать:

— код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам;

— не переходите по подозрительным ссылкам;

— не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;

— если сомневаетесь — перезвоните в колл-центр 1414.

Полезные контакты: 1414 — колл-центр; 102 — сообщить о мошенничестве в полицию.

«Важно: мы не используем бизнес-аккаунты и не рассылаем сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее)», — отметили в Egov.kz.

