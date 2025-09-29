Действуют от номера 1414: к казахстанцам обратились с предостережением
Электронное правительство Egov.kz обратилось к казахстанцам с предупреждением о мошенниках.
В последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками почты, банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб и действуют от имени официального номера 1414, передает Zakon.kz.
«Они стремятся получить ваши личные данные и доступ к вашему телефону. Злоумышленники могут позвонить через WhatsApp или на номер. — они просят сообщить код из SМS, ссылаясь на проверку, решение проблемы, передачу доставки», — предупреждают казахстанцев.
Что важно знать:
— код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам;
— не переходите по подозрительным ссылкам;
— не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев;
— если сомневаетесь — перезвоните в колл-центр 1414.
Полезные контакты: 1414 — колл-центр; 102 — сообщить о мошенничестве в полицию.
«Важно: мы не используем бизнес-аккаунты и не рассылаем сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее)», — отметили в Egov.kz.
Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.