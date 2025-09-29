В Астане установят 20 тыс. новых камер с искусственным интеллектом

Каждое третье преступление в столице раскрывают с помощью камер.

До конца 2025 года в Астане появятся еще 20 тысяч новых камер наблюдения. Они будут работать с 35 алгоритмами видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, сообщил аким столицы Женис Касымбек. По его словам, в Центр оперативного управления города выведено более 37 тысяч камер. С их помощью удается раскрывать каждое третье преступление, передает Курсив.

«До конца года будет дополнительно установлено более 20 тыс. новых интеллектуальных камер видеонаблюдения с более чем 35 алгоритмами видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, включая распознавание лиц и поведение граждан, аналитику трафика и автоматическое оповещение экстренных служб», — рассказал Касымбек на парламентских слушаниях в мажилисе по развитию ИИ.

Он отметил, что система позволит повысить эффективность работы полиции и обеспечить дополнительную безопасность жителей столицы.

В рамках проекта партнерами запланированы инвестиции в размере 53,5 млрд тенге. Из них уже фактически вложено около 20 млрд тенге.

