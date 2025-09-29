ЭКСПО переделают в IT-центр

В Астане создадут Экспоненциальный кластер — международный центр цифровых решений.

В Астане на базе ЭКСПО появится Экспоненциальный кластер — международный центр цифровых решений. Это поможет расширить Astana Hub, где уже тесно от роста IT-компаний, об этом сообщил министр Жаслан Мадиев. Сердцем кластера станет Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Ключевыми элементами останутся Astana Hub, ИИ-университет, платформа Qaztech, техцентры по медицине, дронам и робототехнике, передает Курсив.

«Alem.ai станет платформой для объединения талантов, исследователей, предпринимателей и госслужащих, нацеленных на создание и внедрение отечественных ИИ-решений в отраслях экономики», — пояснил министр.

Ранее правительство передало права владения и пользования 100% госпакетом акций компании QazExpoCongress МЦРИАП. Соответствующее постановление от 19 мая вступило в силу 1 июля 2025 года.

