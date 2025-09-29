Следите за новостями

    Создать цифровых судей, адвокатов и прокуроров предложили в Казахстане

    Екатерина Смышляева заявила, что законы должны быть понятны не только юристам, но и алгоритмам.

    29 сентября 2025 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Депутат мажилиса Екатерина Смышляева на парламентских слушаниях по развитию искусственного интеллекта заявила, что цифровое право требует новых подходов. По ее словам, стране нужно готовить цифровых судей, адвокатов и прокуроров, передает Курсив.

    «Цифровые законы пересыщены техническими тонкостями, новые сущности сложны для гуманитарного понимания. Для реализации таких законов нам нужно готовить цифровых судей, адвокатов, прокуроров, юрисконсультов. Иначе ошибки неизбежны», — подчеркнула Смышляева.

    В будущем законы должны быть понятны не только юристам, но и алгоритмам.

    «Сегодня законы читают юристы, завтра их должны понимать и алгоритмы. Уже сейчас нам нужно думать о машиночитаемых формах НПА», — сказала депутат.

    Смышляева также отметила, что цифровое право в эпоху ИИ требует экспертизы и контроля.

    «Уже актуальна проверка алгоритмов на предмет предвзятости, устойчивости и безопасности», — заявила она.

    Казахстану предстоит обновлять и внедрять технические стандарты, учитывая международный опыт и национальные особенности. Депутат также подчеркнула необходимость разработки национальных индексов оценки уровня внедрения ИИ, так как международные рейтинги не всегда отражают реальную ситуацию для внутренних решений.

